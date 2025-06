Dona de Mim hoje (24): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (24) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Vanderson despista Jaques. Filipa e Abel se beijam. Davi lê mais um poema de Samuel para Leo, e os dois ficam juntos. Ayla conhece Maitê, que a incentiva a engravidar mesmo sem o consentimento de Gisele. Leo conta para Davi a história de Sophya. Davi convence Leo a morar com ele. Ayla conhece Caco, um possível doador para o bebê que deseja ter. Yara se insinua para Manuel, e Jussara não gosta. Yara desconfia do namoro entre Davi e Leo. Ayla faz uma tentativa de inseminação caseira com Caco. Vanderson tem alta do hospital e pede para ficar na casa de Jaques. Leo encontra o caderno de poesias de Samuel.