Chico Barney: 'Infelizmente, Dhomini será o campeão do Power Couple'

Desde o início da sétima temporada de Power Couple Dhomini tem se consolidado como um dos nomes mais comentados do reality —além de ser um dos mais polêmicos. Para Chico Barney, essa onda de popularidade dele vai lhe levar até a final do programa, com grandes chances de ser campeão ("infelizmente", segundo o colunista). Ele falou sobre o assunto durante o Central Splash, junto de Bárbara Saryne.

A dinâmica do Quebra Power parou de ser exibida na edição ao vivo do programa, justamente depois que Dhomini teve reações agressivas em um debate contra Carol, sua grande nêmesis no reality. Desde então, ele passou a ter uma postura menos combativa, com 'cara de poucos amigos'.