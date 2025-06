Bruno Gagliasso expõe sexo com Giovanna Ewbank em ponto turístico da Itália

No podcast, Giovanna também disse preferir transar à meia-luz, enquanto Gagliasso prefere no claro. "Gosto com luzes acesas... Com uma mulher dessa eu quero ver tudo", afirmou.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão juntos desde 2010. Eles são pais de Titi, 11, Bless, 10, e Zyan, 3.