Bobby Sherman, ícone teen dos anos 1960 e 1970, morre aos 81 anos

Poublon descreveu Sherman como seu "príncipe encantado", destacando sua força até os últimos momentos. "Mesmo em seus dias finais, ele permaneceu forte por mim. Assim era Bobby - corajoso, gentil e cheio de luz."

Ela revelou que, em seus momentos de repouso, lia para ele cartas de fãs de todo o mundo, que traziam conforto e recordações de seu impacto na vida de tantas pessoas. "Ele absorvia cada palavra com aquele brilho nos olhos que nunca o abandonou. E, é claro, ainda arranjava tempo para suas piadas afiadas - Bobby tinha um humor único, capaz de iluminar qualquer ambiente."

Nascido Robert Cabot Sherman Jr. em 22 de julho de 1943, Sherman foi descoberto em uma festa em Hollywood aos 20 anos. Sua carreira decolou quando se tornou vocalista fixo do programa musical Shindig! (ABC, 1964-1966), consolidando-o como uma das estrelas teen mais populares da época.

Além da música, Sherman também se dedicou ao ativismo e ao trabalho como paramédico.

Entre 1962 e 1976, Bobby Sherman lançou 107 canções, 23 singles e 10 álbuns, consolidando-se como um dos artistas mais prolíficos de sua geração. Sete de suas músicas alcançaram o Top 10 das paradas norte-americanas, e ele percorreu o país em turnês que consolidaram seu status de ídolo teen.

Paralelamente à música, Sherman construiu uma carreira na televisão, com participações em séries como "Honey West", "The Monkees" e "The F.B.I.", demonstrando versatilidade artística que marcou sua trajetória no entretenimento.