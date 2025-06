Ator de 'Por Amor' conviveu com doença degenerativa por quase 30 anos

A novela "Por Amor", de 1997, voltará a ser exibida no canal Globoplay Novelas (antigo Viva) a partir do dia 7 de julho. Com isso, o público poderá matar saudades de várias estrelas, incluindo do ator Paulo José (1937-2021). O artista, que morreu em decorrência de uma pneumonia, conviveu por 28 anos com o Parkinson.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Trajetória consagrada

Referência dos palcos, Paulo José começou a fazer teatro em 1955, em Porto Alegre. Lá, ajudou a criar o Teatro de Equipe ao lado de Paulo César Pereio, Lilian Lemmertz, Ítala Nandi e Fernando Peixoto, entre outros.