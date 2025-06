Arnold Schwarzenegger surpreende ao revelar filme que mais lhe deu lucro

Arnold Schwarzenegger, 77, revelou que "Irmãos Gêmeos" ("Twins", 1988) foi o filme que mais lhe deu lucro em toda sua carreira hollywoodiana.

O que aconteceu

O astro do cinema afirmou ter recebido um valor "muito acima" de US$ 40 milhões por sua participação na comédia. "Nós não tínhamos cachê, não tínhamos salário definido [no filme]", revelou ele, em participação no talk show Watch What Happens Live (Bravo). "[Mas] vocês ganharam uma parte do faturamento da bilheteria!", recordou o apresentador Andy Cohen, 57. Arnold confirmou: "Exatamente isso. E foi fantástico! Tiramos a sorte grande."

Ele dividiu com Danny DeVito, 80, os créditos principais de "Irmãos Gêmeos". Seu personagem no longa foi Julius, um homem pacato e intelectual que descobre ser irmão gêmeo de Vincent (DeVito), um picareta completamente diferente dele.