Após ter foto íntima vazada, Heleninha culpa Raquel em 'Vale Tudo'

Ao saber das imagens vazadas, a irmã de Afonso (Humberto Carrão) se tranca no quarto. Apenas Ivan consegue entrar no local e falar com a namorada.

O funcionário da TCA apoia Heleninha. "É um absurdo terem publicado aquela foto", diz ele. "Eu tô bem. Sabia? Estranhamente até eu tô bem", responde ela.

A ex-mulher de Marco Aurélio (Alexandre Nero) afirma que teve a crise por ciúme de Raquel. "Eu construí uma história na minha cabeça. Eu tinha tido um sonho que você terminava comigo, que tinha voltado com a Raquel... Aí, na hora que você sumiu, o sonho virou premonição", confessa.

Ivan garante que não tem mais nada com a cozinheira. "Heleninha, a minha história com a Raquel acabou. Hoje em dia, o único lugar onde ela sobrevive é dentro da sua cabeça", afirma o protagonista.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.