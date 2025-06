Alexandre Frota sobre relação distante com filho mais velho: 'Ele escolheu'

Alexandre Frota, 61, comentou a relação distante e conflituosa que tem com Mayã Frota, 27, seu filho mais velho.

O que aconteceu

Segundo o ator e vereador, partiu do próprio rapaz a atitude de distanciar-se do pai. "Ele próprio procurou esse distanciamento, em um momento, inclusive, que estava celebrando minha entrada na política [em 2018]. Achei que ele estivesse curtindo, e não. Ele foi duro nas críticas. Vejo que não se preocupa com o pai", declarou, em entrevista ao canal da revista Veja no YouTube.

Frota alega que Mayã teria preconceito com seu passado como usuário de drogas e ator de filmes adultos. "Ele não quer por perto um cara que foi ex-viciado, que fez filmes adultos e que se tornou deputado federal. Ele escolheu esse caminho. Ele mora na Alemanha e eu no Brasil, e está tudo certo."