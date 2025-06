Virginia posa de calcinha e adesivo nos seios ao exibir bronzeado

Virginia Fonseca, 26, exibiu o físico e os resultados de seu bronzeamento hoje.

O que aconteceu

A influenciadora chamou atenção ao mostrar o abdômen. Ela apareceu de calcinha, com uma blusa de manga comprida e usando um adesivo no mamilo. "Hoje foi dia de bronze", comentou nos stories do Instagram.

A apresentadora do "Sabadou com Virginia" (SBT) contou que a técnica utilizada "desenha" os músculos de seu corpo. "Fiz meu bronze que eleva minha autoestima. Ela desenha tudo no bronze", afirmou.