Tata Werneck defende Bruna Marquezine após críticas por look transparente

Tata Werneck, 41, saiu em defesa de Bruna Marquezine, 29, após a atriz receber comentários negativos nas redes sociais.

O que aconteceu

Marquezine foi alvo de críticas após publicar uma foto com um look transparente. A atriz mostrou o visual que escolheu para uma festa realizada no fim de semana, no Centro do Rio de Janeiro. O conjunto, que chamou atenção, era composto por um top translúcido, minissaia, óculos escuros e uma bolsa de grife.

Diante da enxurrada de críticas ao figurino, Tata Werneck decidiu se manifestar e saiu em defesa da amiga. Um seguidor havia afirmado que Bruna "não era nada demais" e que "existem outras que chamam mais atenção" do que ela.