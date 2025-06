O segredo que Celina esconde e que vai fazer 'Vale Tudo' pegar fogo

O problema? Ela decide manter tudo isso longe da família. Celina assina o contrato com Raquel e Poliana sem contar nada para a irmã, Odete (Débora Bloch). Durante uma conversa sobre o casamento de Afonso (Humberto Carrão) com Maria de Fátima (Bella Campos), ela recebe uma ligação de Raquel. Odete logo percebe o nervosismo da irmã ao atender e desconfia da situação.

Mais tarde, Eugênio (Luis Salém) nota que Celina anda mais animada do que o normal. Ela está envolvida com pastas e documentos, claramente empolgada com o novo trabalho.

Mesmo assim, a irmã de Odete evita contar a verdade a Heleninha (Paolla Oliveira). Para despistar a sobrinha, inventa que está tocando um novo projeto de jardinagem. Mas Heleninha não se convence. Durante uma sessão com a psicóloga, Heleninha revela que acha que a tia está escondendo algo importante.

Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli) e Afonso (Humberto Carrão) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Celina e o passado de Raquel

Também há outro motivo do segredo: a relação de Raquel com Ivan (Renato Góes). Celina teme o impacto dessa aproximação e prefere manter tudo em silêncio, pelo menos por enquanto.