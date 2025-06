'Por Amor' derrota 'Laços de Família' e ganha reprise; veja quando estreia

A novela "Por Amor", sucesso de Manoel Carlos exibido originalmente em 1997, está de volta. A trama foi a vencedora da primeira edição da Batalha de Novelas, promovida pelo canal Globoplay Novelas.

O que aconteceu

"Por Amor" retorna às telas a partir do dia 7 de julho. Com 56,85% dos votos na enquete realizada pelo gshow, Por Amor superou outra obra icônica do autor, "Laços de Família". A disputa fez parte da chamada Batalha de Helenas, que homenageia personagens centrais do universo de Manoel Carlos.