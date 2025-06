Ratinho tem voo cancelado, e programa de hoje não será ao vivo

Ratinho não conseguiu pegar um voo de Curitiba para São Paulo e, por isso, o Programa do Ratinho (SBT) de hoje não será ao vivo.

O que aconteceu

O voo do apresentador foi cancelado em razão de mau tempo. A informação foi divulgada primeiro pelo Portal Leo Dias e confirmada a Splash pela assessoria do SBT.

O programa de hoje não será ao vivo, mas trará uma entrevista com Pedro Bismarck. A entrevista com o humorista, mais conhecido como "Nerso da Capitinga" é inédita. As atrações de palco, porém, serão reprises.