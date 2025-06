Quem é o 'padre sertanejo' que vai faturar quase R$ 1 milhão no São João

Ostentação e postura no palco

A popularidade também trouxe críticas e polêmicas ao longo dos anos. Em 2018, o jornalista Ricardo Feltrin publicou relatos de telespectadores, ex-funcionários de emissoras e internautas que acusavam o padre de ostentação, maus-tratos a funcionários e ofensas a idosos durante programas de TV.

As queixas incluíam uso de roupas justas, piadas de mau gosto e exibição de bens de alto valor, como carros importados, relógios e até helicópteros. Também houve relatos de consumidores insatisfeitos com produtos vendidos em seus programas.

Na época, Alessandro Campos negou todas as acusações. Em entrevista ao jornalista, ele afirmou que "não fez voto de pobreza" e que suas atividades estão de acordo com as normas da Igreja Católica. Disse ainda que nunca ofendeu idosas e que as brincadeiras são bem recebidas por seu público.

O que aconteceu

Padre foi contratado para três apresentações durante o São João da Bahia. Os shows acontecem nos dias 10, 14 e 21 de junho nas cidades de Campo Formoso, Itatim e Barreiras.