Sujos: maridos mergulham em poça de lama para cumprir 9ª Prova dos Homens

A nona Prova dos Homens foi exibida na edição de hoje do Power Couple 2025 (Record).

Como foi a disputa

Na prova, as esposas precisavam apostar se os maridos conseguiriam identificar como elas costumam lidar com situações do dia a dia, dentro da rotina do casal. As perguntas eram relacionadas a momentos como borda de pizza e uso de fones de ouvido ou headset.