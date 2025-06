No Rio, James Gunn exalta 'química eletrizante' de atores em 'Superman'

Sobre o lançamento, o diretor contou por que decidiu começar o novo momento do universo DC com 'Superman'. "Já tinha começado a escrever o Superman antes mesmo de ser contratado pela DC. A mudança foi que, inicialmente, iríamos filmar 'Peacemaker' e depois eu cuidaria do Superman. Mas eu sabia que precisávamos de algo que servisse como pilar para o novo universo DC — e o Superman é um super-herói original. Achei que ele seria perfeito para ser o centro desse novo começo."

Demorou um tempo até que eu encontrasse o ritmo do que eu achava que esse Superman poderia ser -- algo interessante, que não fosse só uma repetição do que já foi feito, mas que ao mesmo tempo fosse fiel ao personagem e à história dele. Acho que o verdadeiro desafio foi esse equilíbrio: encontrar a novidade, aquilo que me empolgava (e, com sorte, empolgaria o público também), e ao mesmo tempo ser fiel a quem o Superman é e aos seus valores

James Gunn

Essa versão do Superman foca mais em seu lado humano, acredita David Corenswet. "Quando comecei a ler o roteiro, logo nas primeiras páginas ele aparece na situação mais vulnerável que se pode imaginar: sangrando. Ele precisa de ajuda naquele momento, precisa ser resgatado. Então, começar por aí foi algo muito empolgante. Começar assim e, a partir disso, ver sua força, sua confiança, sua capacidade de aparecer e salvar o dia — construir isso passo a passo. Foi um ótimo jeito de começar. Foi inesperado e realmente empolgante"

A química entre os atores virou assunto da conversa entre os três. "A primeira cena que vimos desse roteiro foi uma entrevista longa entre Lois e Clark. Eu adoro essa cena porque ela mostra tantas facetas, não só dos personagens, mas também do relacionamento deles. Em apenas dez minutos, dá pra ver a ternura, a paixão que eles têm um pelo outro e também por seus pontos de vista sobre o mundo", lembra Rachel Brosnahan

O diretor afirmou que os dois têm uma "química eletrizante" e citou a mesma cena. "Vocês já chegaram com essa química. É difícil explicar. Já trabalhei com outros casais românticos na tela que simplesmente não tinham isso? Era como eletricidade"