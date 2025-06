Narcisa Tamborindeguy diz que primeira vez foi com filho de Frank Sinatra

Narcisa Tamborindeguy, 58, revelou que sua primeira vez foi com o filho de Frank Sinatra (1915 - 1998).

O que aconteceu

Tamborindeguy contou que ficou com o herdeiro de Sinatra em um prédio de luxo em Nova York, nos Estados Unidos. "Foi com o filho do Frank Sinatra, só isso, apenas... Em Waldorf Astoria, um prédio em Nova York, que é o máximo", declarou em prévia do programa Surubaum, que vai ar nesta terça-feira.

A socialite não forneceu maiores detalhes sobre o relacionamento. Ela também não contou quantos anos tinha na época, mas já se mostrou arrependida por não ter dado prosseguimento ao envolvimento entre eles. "Eu deveria ter casado com ele. Dei mole... Hoje estaria numa penthouse [cobertura]", contou quando esteve no programa Faustão na Band, em 2023.