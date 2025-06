Musa do OnlyFans abre vaga de R$ 109 mil para 'assistente de bronzeamento'

Alicia Davis, 32, anunciou estar em busca de um profissional que trabalhe para ela como seu 'assistente de bronzeamento'.

O que aconteceu

A criadora de conteúdo adulto pagará ao funcionário um salário mensal de 14,7 mil euros - o equivalente a mais de R$ 109. "Procuro alguém com um olhar excepcional para os detalhes, apaixonado, eficiente no trabalho e que traga uma energia extrovertida e divertida", detalhou ela, ao anunciar a vaga por meio de seu Instagram.

O empregado terá a missão de acompanhá-la em suas viagens para massageá-la e aplicar bronzeador em seu corpo. "Passo a maior parte do meu tempo no sol, seja para manter meu bronzeado ou para gravar conteúdo online. A proteção é importante para garantir que eu me mantenha saudável, mas também é importante ter um par de olhos extra para saber quando preciso me bronzear - especialmente nas áreas que não consigo ver ou alcançar."