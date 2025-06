Morte de Zélia? Cenas pesadas tomam conta do final de 'Garota do Momento'

No capítulo desta segunda-feira (23) de "Garota do Momento" (Globo), Zélia se empenha em tirar uma confissão de Juliano. No entanto, o crápula descobre a escuta e o destino da loira pode ser trágico.

Em seguida, Bia chega à fábrica. E, mais tarde, o delegado surge ouvindo a fita gravada com a confissão do vilão.

No fim do episódio, Vera aconselha Lígia a se declarar para Raimundo.