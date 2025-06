Lucas Lima explica vídeo polêmico evitando fã: 'Estava podre de bêbada'

A mulher estava podre de bêbada. Quando cheguei, ela me deu um puxão. Eu, educadamente, disse: 'Sem puxar, por favor'. Foi quando ela deu um tapa no meu ombro, ficou falando coisas ofensivas enquanto eu atendia as outras pessoas e, no final, 'pediu um abraço', veio pra cima, aí cheguei no meu limite. Mas ok, é bem mais legal apedrejar o artista. Valeu!

Lucas Lima, em comentário nas redes sociais