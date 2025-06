Juhak fora de The Boyz: as empresas falham em proteger seus artistas?

Na última semana, Haknyeon foi afastado das atividades do grupo The Boyz e gerou estranhamento nos deobis, fãs do grupo. Dias depois, a empresa deles, One Hundred Entertainment, comunicou o fim do contrato com o artista, alegando que ambos concordaram com a saída dele, por conta de assuntos "privados".

Horas depois foi publicado que Haknyeon foi visto em um bar com amigos e uma ex-atriz e influencer japonesa de filmes adultos, o que gerou diversas especulações sobre prostituição. Na Coreia do Sul, a prostituição é crime passível de prisão. O artista soltou uma nota anunciando que tudo era mentira, que ele tinha apenas saído com amigos e a influencer estava na roda.

Juhak —como é conhecido pelos fãs— foi além: disse que não concordou com a empresa sobre a rescisão do contrato e citou a falta de apoio e comprometimento da própria em proteger um artista com contrato assinado. Ele afirmou que não se envolveu em atividades ilegais e que tomará medidas legais para proteger sua reputação.