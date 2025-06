Jessie J mostra recuperação após cirurgia contra o câncer de mama

Jessie J, 37, revelou aos fãs que passou por uma cirurgia no último fim de semana para tratar um câncer de mama em estágio inicial, diagnosticado em junho.

O que aconteceu

A cantora usou as redes sociais para dividir com os fãs detalhes sobre os momentos após o procedimento. Além disso, a britânica também falou sobre o processo de recuperação.