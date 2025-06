Humorista Gustavo Mendes comenta cirurgia bariátrica: 'Me arrependi'

Gustavo Mendes, 36, revelou os motivos que o fez se arrepender de realizar a cirurgia bariátrica.

O que aconteceu

O humorista, que perdeu 60 quilos após a cirurgia bariátrica, revelou que se arrependeu do procedimento cirúrgico. "Me arrependi. Eu digo que me arrependi muito para deixar claro para as pessoas que querem fazer achando que é festa, que é oba-oba, para que fique claro que não é fácil. Eu gasto muito dinheiro por mês para ter o mínimo de qualidade de vida. Eu tenho essa condição", disse ele em entrevista ao podcast Salada Cast.

Mesmo tendo feito a cirurgia para evitar problemas como pré-diabetes e apneia do sono, o artista disse que começou a ter outros problemas de saúde. "Gasto muito com vitaminas. No primeiro ano, a gordura saiu, você está magro, você está voando, tem disposição, você dorme bem. Eu roncava, tinha apneia do sono, então agora eu consigo dormir bem, porém, quando você vai vendo... Aí vem depressão... Por quê? Porque você está sem vitamina nenhuma, cara! O seu corpo não absorve mais como ele absorvia outrora", continuou.