Filha biológica de Filipa chega ao Brasil para mexer com 'Dona de Mim'

Ela atravessa a mata que cerca a mansão dos Boaz, e se depara com Vanderson (Armando Babaioff) rondando a residência da família. O encontro com o pai biológico de Sofia é tenso, mas Nina demonstra coragem diante do homem que ela desconhece.

Ao chegar à mansão, ela entra sem ser notada, confundindo os funcionários com sua naturalidade, e invade o quarto da irmã mais nova. Leo (Clara Moneke) entra de repente e, assustada, chama ajuda. É nesse momento que Filipa aparece e reconhece a filha, emocionada.

Enquanto Filipa corre para abraçá-la, aliviada por ela estar bem, Nina permanece fria, ainda protegida por sua armadura emocional, já que a relação entre mãe e filha é marcada por mágoas profundas. Mais tarde, durante o jantar com a família, a filha revela que se deparou com um homem suspeito na mata, o que gera alarme entre os adultos.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.