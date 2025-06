Fernanda Lima rebate críticas por agendar sexo com Hilbert: 'Dificuldade'

Fernanda Lima, 47, rebateu as críticas que vem recebendo após ter declarado que costuma marcar hora para fazer sexo com o marido, Rodrigo Hilbert, 45.

O que aconteceu

A apresentadora entende que atitudes assim ajudam a otimizar a rotina sexual e conjugal. "Você marca date, marca com amante, médico, dentista. Por que a gente não pode viver isso com nossos maridos, em relacionamentos longos? Inclusive nós [ela e Hilbert] marcamos [de fazer sexo] em hora de amante: duas, três [horas] da tarde. Agora, eu poderia estar transando, mas estou aqui gravando esse vídeo", brincou ela, no quadro Terapira, de seu canal no YouTube.

Fernanda reclamou também dos comentários reprobatórios de que é alvo por expor a própria vida íntima. "Eu estou falando sobre um assunto que é importante. Um assunto que faz parte de todas as pessoas casadas, da dificuldade que um casal que tem filhos e trabalhos tem para transar."