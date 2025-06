Transplante muda rotina de Fabi Justus: 'Não sou mais picada por mosquitos'

A influenciadora foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda no início de 2023. Desde então, Fabi Justus enfrentou uma intensa rotina de tratamento, que incluiu internações, sessões de quimioterapia e, posteriormente, o transplante.

Fabi Justus segue em acompanhamento para manter a remissão do câncer. "Serão 24 ciclos no total dessa medicação que eu tomo para a manutenção da remissão. Eu já estou no ciclo 14, mais que a metade! Ufa", comemorou.