'Me desenterraram, estou feliz da vida': Tony Tornado estrela novela aos 95

Pô, me desenterraram. Ah, que coisa horrorosa [de dizer], mas foi bom, eu estou feliz da vida. Tony Tornado, aos risos

Na história, Lúcio é o dono da Rádio Paraíso e viveu um romance no passado com Margarida (Nívea Maria). O reencontro dos dois promete revirar sentimentos antigos, enquanto o personagem guarda segredos importantes. Para Tornado, o papel representa algo inédito em sua trajetória: "Apesar de estar na minha área da radiofonia, de qualquer forma, eu nunca tinha feito um personagem desse, ainda mais numa novela do Walcyr, que eu sempre tive muita vontade de fazer".

O ator elogia a construção de Lúcio, que, segundo ele, é um sujeito de "bom coração" e tem muito em comum com sua própria personalidade. "Ele faz de tudo para ajudar a Dita. É uma das razões do sucesso dela. Ele comanda a rádio com mão de ferro, mas com ela é maleável, amoroso", explica. A personagem Dita, vivida por Jennifer Nascimento, também ganha destaque nos comentários de Tornado. "Ela é uma cantora maravilhosa. Acho que pouca gente sabia, mas eu já sabia que ela era sensacional."

Entusiasmado com o elenco e o rumo da continuação, o ator arrisca uma comparação ousada. "Desculpe, Walcyr, mas eu acredito que 'Êta Mundo Melhor' vai ser melhor do que 'Êta Mundo Bom'. O elenco está reforçado... E me parece que a ideia que foi passada naquela outra novela, agora está amadurecida. O povo está mais atento."

A partir do dia 30, nós temos um compromisso com o público de fazer uma novela maravilhosa. E eu tenho certeza que vai ser eternamente melhor. Tony Tornado