Deborah Secco exibe shape sarado após treino em viagem pela Europa

Deborah Secco, 45, exibiu seu abdômen trincado após treinar em sua viagem pela Europa.

O que aconteceu

Atriz viajou e não deixou o treino em segundo plano. Ela compartilhou detalhes ontem em seus stories do Instagram.

Artista posou com um top e um shorts de academia, mostrando a barriga sarada no espelho. No vídeo, revelou que tinha treinado mesmo passeando por Barcelona e Madri.