Datena detona decisão da RedeTV! e faz alerta: 'Pego boné com facilidade'

José Luiz Datena, 68, ficou revoltado com a decisão do jornalismo da RedeTV! em cortar uma parte de sua entrevista com o delegado Dr. Dalmir de Magalhães sobre o caso de Larissa Manuela. Sem papas na língua, ele deixou claro que não irá discutir, mas pode deixar o canal caso haja novas intromissões em seu "território".

O que aconteceu

Apresentador surgiu indignado após a exibição de parte da entrevista com o policial. "É que editoram a entrevista minha com o Dalmir, deviam ter deixado a entrevista inteira, porque foi exclusiva. O Dalmir já adiava que nas próximas horas vão prender esse cara porque estão surgindo evidências novas."

Datena fez questão de deixar claro que prefere deixar o canal do que entrar em debate com a direção de jornalismo sobre a linha editorial. "Deviam ter deixado a entrevista inteira, mas, enfim, foi editada. Eu não sou responsável pela linha editorial e sou respeitoso com o editorial, não discuto linha editorial. Linha editoria quem dá é a televisão, o chefe, e não discuto. Prefiro pegar o meu boné e caminhar do que discutir linha editorial."