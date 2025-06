Brad Pitt diz que frequentou AA após divórcio de Jolie: 'Momento difícil'

Ele também conta que passou a fazer terapia. "Eu mergulhei na terapia e era tipo: 'Eu fiz isso, fiz aquilo e blá blá blá", disse, afirmando que estava "desesperado".

Pitt ressalta que, apesar de suas falhas, costuma ser bom em assumir a responsabilidade por seus erros. "Agora estou em busca de: 'O que eu faço com isso? Como posso acertar isso? Como posso garantir que isso não aconteça de novo?'".

O astro do cinema "cortou laços" com os seis filhos, segundo a imprensa americana. Quase todos os filhos do casal pediram na Justiça ou optaram por usar apenas o sobrenome de Jolie, excluindo o sobrenome Pitt. Maddox, Vivienne e Zahara se apresentam e assinam apenas com o sobrenome Jolie. Em 27 de maio de 2024, assim que completou 18 anos, Shiloh entrou na Justiça para mudar o sobrenome de Jolie-Pitt para apenas Jolie.