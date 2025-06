Após perder 75 kg, Gordão da XJ quer andar em elevador: 'Já quebrei três'

Gordão da XJ, 20, diz que quer andar em elevador após perder 75 kg.

O que aconteceu

O influenciador fez um desabafo sobre o uso do elevador. "Estou aqui na casa do meu patrão e faz muito tempo que não venho aqui. Tem muito tempo que não coloco meta para perder peso, mas minha nova meta é essa aqui. A patroa e a tia Neia falaram que só vou andar no elevador quando conseguir bater a meta. Eu já quebrei esse elevador mais de três vezes", disse nas redes sociais.

Gordão afirma que andar em elevador é sua nova meta. "Pra vocês parece ser coisa simples, mas eu me propus a bater essa meta. Não quero mais subir essa escada. Todo mundo sobe no elevador, mas eu subo na escada. Então essa é minha nova meta", contou.