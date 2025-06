'Twin Peaks': Como um assassinato na TV redefiniu a cultura dos spoilers

Em abril de 1990, a televisão americana vivia sob um paradigma previsível: tramas autoconclusivas, finais amarrados em 50 minutos e mistérios que raramente ultrapassavam as fronteiras de um episódio. Tudo mudou quando David Lynch e Mark Frost lançaram "Twin Peaks" na ABC. A pergunta "Quem matou Laura Palmer?" não somente catapultou a série a condição de fenômeno cultural, como se tornou o primeiro grande caso de spoiler da indústria, antecipando uma obsessão que a internet radicalizaria décadas depois.

Antes de fóruns online e hashtags, "Twin Peaks" transformou a investigação do assassinato da estudante em um quebra-cabeça coletivo. Jornais como Time e Newsweek dedicaram reportagens a teorias sobre o caso; grupos de fãs debatiam pistas em reuniões presenciais (a era pré-internet); e a mídia tratou a revelação do assassino como um evento — não um mero detalhe narrativo.

No Brasil, o frenesi atingiu seu ápice em 11 de abril de 1991, quando a Folha de S.Paulo publicou uma reportagem de Álvaro Pereira Júnior com o título "Twin Peaks: O Assassino de Laura Palmer". A matéria, mesmo com um alerta, revelava o culpado já no primeiro parágrafo, gerando polêmica entre os espectadores da Globo — que assistiam à série aos domingos, em uma versão mutilada por cortes e episódios suprimidos. (Anos depois, em 1993, a Record exibiria a versão integral, sem censura.)