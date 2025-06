Pedro Sampaio: 'País que comete mais violência a LGBTs tem a maior Parada'

Participação com marcas

Durante a conversa com a imprensa, Pedro foi questionado do motivo de só ir à Parada apoiado de uma marca. O nome de Anitta, que também se apresentou no evento apenas patrocinado, foi citado como exemplo. "Não sou assessor de ninguém", respondeu o cantor, reforçando que entende o questionamento.

Eu não posso falar por ninguém. Eu hoje estou com a Sephora, e sou muito grato pela oportunidade de estar aqui. Pedro Sampaio a Splash

Cantor ainda faz um compromisso com o público de tentar mudar esse cenário. Pedro, inclusive, propõe um papo com outros artistas para isso. "Eu posso contribuir para que isso mude, me somando a outros artistas para fazer isso acontecer da melhor forma possível".