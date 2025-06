'Não temos histórias novas há muito tempo': a revelação de Walcyr na Bienal

A Bienal do Livro se rendeu às novelas e convocou autores para contar como idealizam e escrevem seus folhetins no painel Páginas na Tela: Novelas.

O que aconteceu

Walcyr Carrasco defendeu que, no fundo, nenhuma história é realmente nova. "Não temos histórias novas há muito tempo. Todas as histórias foram escritas no tempo dos xamãs e das lendas que eram contadas ao pé do fogo. E essas estruturas narrativas são as que a gente usa até hoje".

Para ilustrar seu ponto, Walcyr citou uma passagem bíblica. "A vilã clássica que eu sempre me refiro está na Bíblia, que é a mulher de Potifar. Ela se apaixona por José, o escravo da casa. Quer transar com ele, mas ele não quer porque respeita o amo. Ela rasga as roupas e grita: 'Socorro! José quis me agarrar à força'. Ele é escravizado de novo. É a mulher que se vinga do homem que não a quer. Isso está até hoje nas novelas."