Beijo na boca e mão boba: filho de Faustão posta fotos com nova namorada

João Silva, filho de Faustão, postou fotos beijando sua nova namorada, Isabella Kherlakian.

O que aconteceu

Os dois foram a um casamento em Trancoso, na Bahia. João e Isabela foram convidados na celebração da união da estudante de medicina Ollivia Frederigue com Gabriel Pilão, herdeiro da empresa Orizon.

Nas fotos, João aparece com a mão no bumbum da namorada. Essa é a primeira postagem no perfil do apresentador em que a namorada está marcada.