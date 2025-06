Isadora Cruz pediu 'licença' a cangaceiros mortos para gravar novela

Foi muito especial o contato com as pessoas. Todo mundo muito feliz de a gente estar ali gravando nas suas cidades. A gente era recebido com o maior carinho e amor do mundo. Todo canto que a gente passava, tinha um convite para tomar um café e comer um bolo. Conheci pessoas e tive conversas que vou levar para o resto da minha vida.

Para Isadora, estar no sertão da Bahia, em lugares como Canudos, foi um privilégio. "É um presente ter uma profissão que me leva a lugares extraordinários. Eu, como nordestina, fico ainda mais apaixonada, encantada e surpreendida com a beleza da nossa terra."

"Guerreiros do Sol" tem o objetivo de revisitar o universo do cangaço a partir de uma perspectiva menos caricata e mais humana em comparação ao que já foi feito sobre o tema na TV brasileira. A trama é uma criação dos autores George Moura e Sergio Goldenberg, e tem direção artística de Rogério Gomes, o Papinha.

Protagonismo feminino

"Guerreiros do Sol" é a terceira novela seguida de Isadora Cruz. Ela viveu Candoca em "Mar do Sertão" (2022) e Roxelle em "Volta por Cima". Apesar de ser exibida agora, a trama do Globoplay foi gravada em 2023, antes de ela ser escalada para a novela das 7.