Famosos vão ao casamento de Giovanna Lancellotti no Cristo Redentor

Giovanna Lancellotti, 32, casou-se com Gabriel David, 27, aos pés do Cristo Redentor na noite de ontem.

Ela usou um vestido de cetim de seda assinado por Vivienne Westwood. O look ficou completo com luvas de tule e uma capa usada como lenço. Já o noivo vestiu um terno off-white Alexandre Herchcovitch.

O casal ainda fará uma segunda celebração do casamento. Enquanto a primeira foi no Rio, onde Gabriel nasceu, a segunda será em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, onde a atriz foi criada.