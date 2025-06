Entenda por que atriz de 'Bridgerton' teve cenas cortadas do filme 'F1'

A atriz Simone Ashley, de "Bridgerton", foi cortada da versão final de "F1 - O Filme".

O que aconteceu

Em julho de 2024, a atriz foi escalada para participar do filme que conta com Brad Pitt como protagonista. O papel da atriz não havia sido revelado, mas ela teria uma presença significativa ao lado do ator Damson Idris.

No filme, o piloto veterano Sonny Hayes (Brad Pitt) volta da aposentadoria para ser mentor de Joshua Pearce (Damson Idris) um jovem em ascensão. Sonny monta uma estratégia para ajudar a equipe e precisará do apoio da comissão técnica e dos chefões da escuderia para chegar ao topo.