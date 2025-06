Christina Rocha reclama de atração do SBT para Patrícia: 'Sofri tanto'

Christina Rocha, 68, deixou claro o incômodo com o "Tá na Hora", programa policial que apresentou no SBT em 2024, durante participação no "Programa Silvio Santos" com Patrícia Abravanel.

O que aconteceu

Apresentadora disse que foi escalada para um programa que não combinava com a sua personalidade. "Foi muito importante pra mim tudo que aconteceu no passado. Eu renasci. Renasci profissionalmente e como pessoa."