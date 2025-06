Bruna Marquezine aposta em blusa transparente para curtir festa de amigo

Bruna Marquezine, 29, marcou presença na festa de aniversário do amigo Lucas Vianna, ontem, no centro do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Atriz apostou em blusa transparente, minissaia de cintura baixa e botas de salto alto. O look ganhou elogios dos fãs no X, antigo Twitter.

Festa contou com a presença de outros nomes conhecidos, a exemplo da influenciadora Silvia Braz e da modelo Carol Potengy.