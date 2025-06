Bárbara Evans diz se arrepender de silicone no bumbum: 'A pele esticou'

Bárbara Evans, 34, afirmou se arrepender de ter colocado silicone no bumbum e disse que não é possível retirar o produto das nádegas.

O que aconteceu

Evans explicou que o único procedimento estético do qual se arrepende é o silicone nos glúteos. "Eu acho que não era necessário. E não dá pra tirar porque a pele aumentou e não é que nem os silicones dos seios [que é possível fazer a reversão", declarou durante entrevista ao programa Jornal dos Famosos, no canal do YouTube do jornalista Leo Dias.

Modelo disse que já pensou em desfazer o procedimento, mas foi aconselhada do contrário. "A cicatriz é bem pequenininha, fica ali no cóccix, mas não tem como reduzir a pele que já esticou".