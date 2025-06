Ana Maria diz que vasculhou vida do marido após ficada: 'Mexeu comigo'

Ana detalhou que se encantou pelo jornalista não ter a olhado como "a famosa apresentadora de TV". Ela, então, pesquisou sobre a vida do affair antes de se entregar totalmente a nova paixão.

Ele não olhou para mim como a Ana Maria Braga, ele me olhou nos olhos, como um homem olha para uma mulher. Aquilo mexeu comigo. Eu comecei a fazer uma pesquisa e consegui algumas informações.

Ana Maria Braga

Ainda no papo com Luciano Huck, a apresentadora disse que tem lidado bem com o envelhecimento. "Eu me olho na frente do espelho e vejo minhas rugas, eu vejo o tempo passar, mas quando estou assim, em frente ao espelho, nua, eu me adoro, eu me acho bonita. Eu vejo o que como, a ginástica que faço, tudo isso faz parte de você se querer bem, que você se ame, isso é a coisa mais importante do mundo, então é como eu me dou com o tempo."