Silvetty lamenta sumiço de palcos LGBT+: 'Poucos lugares para trabalhar'

Silvetty foi apresentadora da Parada por 18 anos e, agora, retorna ao comando do evento. "Me afastei da apresentação, mas não me afastei da Parada. Eu sempre estava lá. E esse ano, com esse tema, eles me chamaram novamente. Não teve briga, não teve nenhum tipo de confusão".

'Antigamente só vivíamos em guetos'

Silvetty Montilla é voz potente do movimento LGBTQIA+ Imagem: Divulgação/ Silvetty Montilla

Ela recorda a primeira edição da Parada, em 28 de junho de 1997. "Nós éramos duas mil pessoas, se tivesse isso", diz. De lá para cá, Silvetty vê avanços significativos. "Nós, antigamente, só vivíamos em guetos. Hoje nós estamos na TV, em festas de família, no teatro, na rádio. Hoje a gente está em tudo."

Mas a artista também faz questão de pontuar que a luta continua. "O preconceito não acabou. Ele está bem maquiado, e a gente vai avançando de pouco em pouco", reflete. Ao comentar sobre propostas de lei que buscam proibir menores de idade no evento, Silvetty relembra um episódio marcante: