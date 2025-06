Quem são Pablo e Luisão, protagonistas da série que teve origem no Twitter

Ideia da produção veio do Twitter. Paulo Vieira começou a contar as histórias de Luisão e Pablo em 2020, no X (na época, ainda Twitter). Os fãs sugeriam que alguma produção fosse feita a partir das histórias, que sempre arrancavam risadas e comentários. Foi então que a Globoplay convidou o humorista para desenvolver a série.

Série virou tema de aniversário. Em Palmas, cidade onde Paulo Vieira cresceu, o pequeno Luiz Arthur, 12, pediu a mãe que "Pablo e Luisão" fossem o tema do seu aniversário, comemorado no último sábado. A família entrou em contato com a assessoria do humorista pedindo um vídeo da dupla, que preparou uma surpresa ainda melhor: foi pessoalmente na festa da criança.

Produção está sendo elogiada. "Tenho a impressão de que 'Pablo e Luisão' é a série que vai salvar a TV brasileira —sobretudo a TV aberta. Sempre imaginei que caberia ao Paulo Vieira uma missão dessa envergadura. Ele já conseguiu, está feito. Agora só falta a Globo exibir e a profecia estará realizada", escreveu Chico Barney, logo após a estreia.