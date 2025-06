'Tá pegando fogo': show é paralisado após princípio de incêndio na BA

Um princípio de incêndio atingiu o palco e causou uma breve paralisação do show de Iguinho e Lulinha, na tarde de hoje, no Forró Ticomia, em Ibicuí, no sul da Bahia.

O que aconteceu

Minutos após o início do show da dupla, uma nuvem de fumaça começa a tomar conta do palco. Um dos artistas, então, pede ajuda da equipe técnica para conter o fogo na aparelhagem do evento.

"Segura aqui que está pegando fogo aqui no negócio, pelo amor de Deus. Misericórdia, é o sol que 'tá' quente demais", falou um dos cantores.