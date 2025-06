Quem é o jovem que era ambulante que será estrela de desfile da Armani?

Era um trabalho puxado, mas que me enche de orgulho. Sempre enfrentei o que fosse preciso para poder evoluir e buscar um futuro melhor. Começava a produção de acarajés durante a noite e finalizava pela manhã. Após o almoço, saía para vender nas ruas, até o final do dia. A produção era diária, porque não tinha como armazenar grandes produções em casa. No Rio, carregava uma mala com pães, bolos e coxinhas, além de uma bolsa térmica com aproximadamente 60 sacolés, que eu mesmo produzia.

Matheus Hava, em depoimento nas redes sociais

O artista trabalhou como vendedor ambulante por três anos para se sustentar no Rio de Janeiro. "A rotina era bem intensa. Eu comprava as mercadorias, produzia tudo e saía para vender. Sempre me empenhei para poder conquistar melhores condições. Já trabalhei como panfleteiro, atendente de caixa."

Hava despontou como modelo há quatro anos e já foi estrela de campanhas de marcas como Armani, Missoni, Lacoste e Calvin Klein. Ele também foi destaque em publicações internacionais de Marie Claire Hong Kong, L'Officiel Tailândia, The Perfect Man e Man In Town.

Recentemente, Matheus foi estrela da campanha mundial da Versace em prol da comunidade LGBTQIAPN+. A ação intitulada VERSACE + Elton John AIDS Foundation for Pride 2024 ganhou destaque no cenário da moda internacional.

Atualmente, Hava mora na Europa e tem o nome cotado para os principais eventos do mundo da moda. Ele já desfilou em países como Polônia, Reino Unido, Alemanha, Itália, Áustria e Hungria.