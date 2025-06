Namorado de Mariana Rios se mudou para a casa da atriz no primeiro encontro

Mariana Rios, 39, anunciou nesta semana a gravidez do primeiro filho com o bilionário Juca Diniz, 29.

Compromisso desde o primeiro date

Os dois moram juntos desde o primeiro encontro. Juca contou a história em entrevista ao The Noite em 2024: "Acabou que as coisas aconteceram muito rápido", riu.

Eles se conheceram numa festa em 2023. No fim do evento em que Mariana fez uma apresentação como cantora, Juca começou a conversar com ela e os dois se deram bem. Na mesma noite, ele dormiu na casa dela.