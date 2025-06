Os 4 filmes favoritos na história para Jackie Chan; um é estrelado por ele

'A Noviça Rebelde' (1965)

Dirigido por Robert Wise, narra a vida de Maria, uma noviça alegre que vira governanta dos sete filhos do Capitão Von Trapp. Com música e carinho, ela consegue transformar a vida da família. Estrelado por Julie Andrews e Christopher Plummer e ambientado na Áustria pré-Segunda Guerra, é um dos musicais mais amados do cinema. Disponível para Disney Plus.

Cena do filme "A Noviça Rebelde" Imagem: Reprodução

'O Poderoso Chefão' (1972)

Don Vito Corleone (Marlon Brando) comanda uma das famílias mafiosas mais influentes de Nova York. Após um atentado, o filho Michael (Al Pacino) assume os negócios. A trama dirigida Francis Ford Coppola é um retrato sombrio de poder, lealdade, corrupção e violência. Ganhou três Oscars e é um clássico absoluto. Disponível no Telecine e Paramount+.