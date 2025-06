Influenciador de 27 anos morre atropelado após cair da garupa de moto em MG

O influenciador digital Marlon Silva morreu ontem aos 27 anos após cair da garupa de uma moto e ser atropelado por um caminhão.

O que aconteceu

Acidente aconteceu na rodovia MG-050, entre Divinópolis e Carmo do Cajuru, em Minas Gerais. A informação foi confirmada a Splash pela Polícia Civil de Minas Gerais, que apura as circunstâncias do ocorrido.

O corpo de Marlon foi levado ao PML (Posto Médico Legal) para exames. Uma perícia foi realizada no local do acidente.