Império Serrano anuncia enredo em homenagem à escritora Conceição Evaristo

A escola de samba Império Serrano terá a escritora Conceição Evaristo, 78, como enredo no Carnaval 2026.

O que aconteceu

Agremiação, que busca vitória na Série Ouro, revelou tema de desfile neste sábado (21). "Em 2026, seremos todos Conceição Evaristo. Ponciá Evaristo Flor do Mulungu", publicou a escola, no Instagram.